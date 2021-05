Detectats 51 positius des de divendres

Andorra la VellaEl ministeri de Salut ha detectat 51 nous positius de Covid-19 des de la darrera actualització epidemiològica de divendres. Aquesta dada representa que el nombre de casos totals des de l'inici de la pandèmia se situï en 16.664. A més, continuen davallant progressivament el nombre de casos actius, que actualment són 174. Durant aquests dies també s'ha donat d'alta a 69 persones, per la qual cosa les recuperacions totals ja s'eleven a 13.363 i les defuncions es mantenen des de fa setmanes en 127.

Pel que fa a la pressió sobre el sistema sanitari hi ha dues persones ingressades a planta, una més que divendres, i no hi ha cap pacient ni a la Unitat de Cures Intensives (UCI) ni a la planta Covid habilitada al Cedre. Quant a la població escolar, hi ha 12 aules sota vigilància activa –3 total i 9 parcial– i 21 en vigilància passiva.

Finalment, pel que fa a la campanya de vacunació, el Govern informa que ja s'han administrat 32.317 dosis.