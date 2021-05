L'edat mitjana dels nous casos de Covid durant la darrera setmana se situa en els 27 anys

Andorra la VellaSón dades que s'ajusten a la darrera setmana i que, per tant, no estan actualitzades, però sí que com que cada setmana les mostra el ministre de Salut, Joan Martínez Benazet, es pot veure l'evolució de l'afectació del SARS-CoV-2 entre els residents a Andorra. En comparació a la setmana anterior, l'edat mitjana dels nous casos de positiu per Covid registrats entre el 7 i el 14 de maig se situa en els 27 anys. Coincidint amb l'inici de la campanya de vacunació, aquesta mitjana d'edat ha anat rejovenint i ha deixat d'afectar, com feia en les dues primeres onades de la pandèmia, a la gent més gran i els col·lectius més vulnerables.

Si el 8 de gener se situava en els 44 anys i dos mesos després, en els 43, l'evolució de l'afectació cap al segment de població més jove ha estat constant des de principi d'abril, i fins el llistó actual, fixat en els 27 anys. També ha seguit aquest decreixement sostingut des de la primera setmana d'abril l'edat mitjana dels casos actius totals al país: si aleshores estava en 37 anys, actualment se situa al voltant dels 29 anys.

Més variacions, tot i que també s'entreveu la tendència a la baixa, té l'edat mitjana dels nous casos. Aquí hi poden entrar casuístiques concretes, com l'edat dels participants a l'espectacle cultural que va originar el brot a Sant Julià. La setmana del 7 al 15 de maig aquesta mitjana també se situava per sota de la trentena, concretament en els 27 anys.