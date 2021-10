Detingut per estafa: no pagava per allotjar-se als hotels i els devia 1.365 euros

Andorra la VellaLa policia va detenir dimarts passat a Encamp un home no resident de 56 anys com a presumpte autor d'un delicte d'estafa. El Cos de Policia informa que van ser requerits en un hotel de la parròquia quan un client no volia abonar l'import de la seva estada. En aquell moment, un cop controlat l'interessat, van comprovar que ja hauria actuat de forma similar uns dies abans un altre establiment turístic de la parròquia. De fet, el perjudici total de l'estafa s'alça fins als 1.365 euros.