Dilluns es comencen a vacunar amb Pfizer els joves d'entre 16 i 18 anys

Andorra la VellaAquest divendres acaba la vacunació amb la darrera remesa d'AstraZeneca provinent de França i a partir de dilluns començarà a administrar-se el lot de Pfizer arribat d'Espanya a la població a partir dels 16 anys i fins al voltant dels 30 anys. “Fem una crida a les persones que estiguin en aquesta franja perquè es registrin a la plataforma de vacunació”, ha dit aquest dimecres el ministre de Salut, Joan Martínez Benazet, qui ha afegit que, de moment, s'han apuntat gairebé 8.000 joves.

Salut disposa de gairebé 9.000 vacunes Pfizer per als més joves. Es prioritzarà la franja d'entre 16 i 18 anys, que començaran a rebre les citacions per anar des de dilluns a l'antiga plaça de braus d'Andorra la Vella, el centre de vacunació, per rebre el vaccí.

Aquest dimarts s'han administrat 1.600 vacunes AstraZeneca: 913 primeres dosis i 686 segones dosis.