Salut ja ha administrat més de 43.000 dosis de la vacuna mentre hi ha dos ingressos per Covid a planta de l'hospital

Andorra la VellaEl ministeri de Salut ha informat aquest dimarts que des de l'inici del pla de vacunació ja s'han administrat 43.039 vaccins, dels quals 31.624 corresponen a primeres dosis i 11.415 a segones. Així mateix, durant les darreres hores només s'han detectat 4 nous positius, per la qual cosa el nombre de casos totals des de l'inici de la pandèmia se situa en 13.781. Els casos actius experimenten un lleuger repunt a causa dels nous contagis, passant de 93 a 97, i les altes es mantenen com dilluns en 13.557. El total de defuncions continua sent de 127.

Pel que fa a la pressió sobre el sistema sanitari, actualment hi ha 2 persones (-1) a planta de l'hospital Nostra Senyora de Meritxell, i segueixen sense haver-hi pacients ni a l'UCI ni a la planta Covid del Cedre. Finalment, quant a la població escolar, hi ha 4 aules sota vigilància activa parcial i 2 en vigilància passiva.