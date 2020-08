Una discussió pel lloguer que acaba en lesions

Una dona no resident de 30 anys va ser detinguda la setmana passada com a presumpta autora dels delictes contra la inviolabilitat del domicili, la integritat física i el patrimoni. La patrulla policial va intervenir requerits en un domicili particular arran d’una discussió pel lloguer d’un habitatge que deriva en una agressió entre l’ arrendatària i la llogatera. En el decurs de l’actuació policial, els agents van poder constatar que l’arrendatària, que no és la propietària del pis, havia accedit a l’interior de l’habitatge utilitzant una còpia de la clau i sense el permís de la llogatera. A més, en el forcejament va causar lesions a la llogatera i a un fill d’aquesta. De la investigació efectuada, es va constatar que la detinguda va llogar el pis sense l’autorització ni el coneixement del propietari (exparella de la dona) i aquest manifesta que li havia reclamat en diferents ocasions les claus del domicili sense haver-ho aconseguit.

La policia va detenir també un home resident de 55 anys per incomplir l’ordre administrativa de suspensió del carnet de conduir i també va arrestar deu persones per haver donat positiu al control d’alcoholèmia. La taxa més elevada va ser la que va donar la jove de 20 anys que va patir un accident a Canillo diumenge. Concretament va ser d'1,81 grams d’alcohol per litre de sang.