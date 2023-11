Es disparen les consultes sobre lloguers

Andorra la VellaDurant aquests onze mesos del 2023, l'Institut Nacional de l'Habitatge (lNH) ha rebut un total de 682 consultes en matèria d'habitatge, la xifra més alta des que es va crear aquest servei de resposta a les consultes ciutadanes, abans com a Oficina de l'Habitatge.

El nombre de consultes ateses no ha parat de créixer any rere any: durant el 2020 (des de finals de febrer) es van registrar 444 consultes; el 2021 van créixer fins a 554; l'any 2022 van arribar a 663 i enguany, fins al 20 de novembre, l'INH n'ha atès 682. Cal destacar que durant el mes d'octubre i fins al 20 de novembre s'ha registrat un volum més intens de consultes rebudes, amb 163 demandes d'informació.

Des del gener i fins a l'octubre d'enguany, entre les consultes més freqüents, que representen un 74,3% del total, un 21,6% fa referència a dubtes sobre la pròrroga del contracte d'arrendament i el procediment per recuperar l'habitatge per a ús propi o familiar o també, sobre les mesures de protecció i d'estímul aprovades pel Govern.

D'altra banda, un 17,7% de les consultes tractades per l'INH demana informació sobre els requisits i la documentació a presentar per als ajuts de l'administració en matèria d'habitatge i, amb percentatges més reduïts, un 10,5% versa sobre habitatge protegit, un 8,8% sobre l'actualització de l'IPC de les rendes de contractes d'arrendament; un 6,6% sobre consums i el seu repartiment; un 3,9% sobre els requisits i la documentació a presentar per sol·licitar l'exempció de l'Impost sobre Transmissions Patrimonials (ITP); un 3,1% sobre el preavís que ha de donar la persona llogatera a la part arrendadora i un 2,8% sobre desperfectes i reparacions als immobles.

Finalment, l'INH també ha respost consultes variades, que representen un 25,7% del total, entre les quals destaquen qüestions sobre el retorn de fiances, la revisió de les clàusules del contracte d'arrendament, els deutes i la comunitat de propietaris, entre d'altres.

Tipus d'usuari que sol·licita informació

La majoria de les consultes que ha rebut l'INH entre gener i octubre d'enguany, sigui de forma presencial, telefònica o per correu electrònic, procedeix en un 48% dels casos de persones arrendatàries; un 17% prové de persones propietàries d'habitatges o d'edificis i el 35% restant d'immobiliàries, gestories, particulars o bé, d'altres departaments del Govern o d'altres institucions del país.

De fet, al llarg d'aquests gairebé quatre anys des que l'Oficina de l'Habitatge va entrar en funcionament, el nombre de consultes que no provenen dels llogaters o dels propietaris ha anat creixent, a excepció d'aquest 2023 en què el nombre de consultes de les persones arrendatàries ha crescut.

A més del tipus de consulta, des de l'agost d'aquest any l'INH també recull, si escau i a efectes estadístics, la data de signatura del contracte de lloguer i la parròquia on s'ubica l'habitatge de les persones sol·licitants. La major part de les demandes d'informació ateses per l'INH a partir d'aquesta data prové de persones amb contractes signats entre el 2014 i el 2018 (el 54% de les consultes) -és a dir, amb una antiguitat de 5 a 10 anys-, seguida de contractes signats entre el 2009 i el 2013 (el 20%) -amb una antiguitat de 10 a 15 anys- i de contractes signats després del 2019 (el 18%) -de menys de 5 anys-.

L'INH assessora, ofereix informació i resol dubtes

El Govern d'Andorra va crear l'Oficina de l'Habitatge el 25 de febrer del 2020 perquè les persones que ho necessitessin poguessin dirigir-s'hi i aclarir els seus dubtes en matèria d'habitatge. Les seves funcions, que consistien en prestar serveis d'informació, orientació, assessorament i resolució de dubtes sobre habitatge a tota la ciutadania van ser assumides per l'INH a partir de l'1 d'abril del 2023 quan va signar amb el Govern un conveni que li atribueix les funcions desenvolupades fins a la data per l'Oficina de l'Habitatge.