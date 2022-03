Divergències entre sindicats i patronal per la proposta de reforma del model de pensions de la CASS

Andorra la VellaLa proposta per redefinir el model de pensions genera divergències d'opinions entre els sindicats i la patronal empresarial, els quals veuen amb diferents perspectives les iniciatives posades sobre la taula per la Caixa Andorra de Seguretat Social (CASS). D'aquesta manera, el secretari general de la Unió Sindical d'Andorra (USdA), Gabriel Ubach, es posiciona en contra de les mesures i afirma que la problemàtica que viu l'actual sistema de pensions va més enllà de l'àmbit econòmic i posa l'accent en la dignitat d'aquestes en relació amb el nivell de vida del país. "Les pensions no són dignes i si hem de fer una reforma, s'ha de garantir que la retribució es revalori i deixem enrere la mitjana de 650 euros", exposa.

En aquest sentit, manifesta que no veuen "cap solució" a augmentar l'edat de jubilació a 67 anys, al·legant que, tot i que actualment està actiu el fenomen 'baby boom', "hi haurà una reversió en un període curt de temps", pel qual el volum de població no serà "tan gran com es preveu al model de la parapública". I assenyala que l'opció de fer obligatoris els plans privats és una mesura que "només va a favor de les entitats bancàries, els privats", tot plantejant la possibilitat que aquests es facin directament des de la CASS "per fer efecte de retroalimentació entre el sistema públic i la ciutadania".

Ubach també comenta la manca de "consens social" de la proposta, la qual considera que "és insuficient" i no té en compte l'afectació de les mesures pels treballadors, a qui "se'ls ha apujat el sou un 3% mentre el nivell de vida al país ha incrementat un 30%". A més, posa en relleu que falta un actor, "el Govern", qui assevera que també hauria de prendre part de la reforma per fer sostenible el sistema de pensions. "No ens tanquem a estudiar-la, però tenim clar que posarem sobre la taula una bateria d'alternatives per assolir el nostre objectiu, una reforma per tenir un model sostenible i donar una jubilació digna a les persones", diu.

Per la seva banda, el president de la Confederació Empresarial Andorrana (CEA), Gerard Cadena, considera que la remodelació de la CASS "és realista" i s'adapta a la necessitat "urgent" de trobar una solució per evitar un dèficit al sistema de 1.250 milions d'euros el 2043. "És una proposta que s'adequa a la problemàtica actual i dona opcions sostenibles pel model de pensions", expressa, però posa de manifest que des de la patronal "no sabem si arreglarà tots els forats que ha acumulat la parapública al llarg dels anys, la qual carrega amb una motxilla important". I clou exposant que encara falta veure les propostes que presentin la resta d'actors de la comissió d'estudi per a la sostenibilitat de les pensions de jubilació de la CASS i ressalta que al final acabarà essent una decisió consensuada.

Des de la parapública, el seu president, Albert Font, posa de manifest que la proposta és un model de treball per començar a posar fil a l'agulla a la remodelació, una acció que assevera que "és necessària" per donar resposta a la problemàtica actual. D'aquesta manera, accepta que són "mesures dures" perquè el canvi és "considerable", però les defensa per evitar "adoptar-ne de més severes en un futur", tot ressaltant que la pitjor opció per la sostenibilitat de les pensions seria que "el model segueixi tal com està actualment". Font indica que el projecte té contres, ja que no és perfecte, tanmateix, considera que en l'àmbit general "no hi ha res tan important" que pugui evitar la remodelació que s'està coent. Finalment, assenyala que la proposta presentada és fruit d'un treball efectuat per la CASS, però que finalment està "sotmès" al treball que hi realitzin els actors i la societat civil.