Dotze nous positius i un ingressat menys

Andorra la VellaSalut ha detectat dotze nous positius en les darreres 24 hores, que eleven la xifra de casos totals des de l’inici de la pandèmia a 15.717. A més, en aquestes 24 hores també han superat la malaltia dotze persones, i per tant, els casos actius es mantenen en 195. Pel que fa a les altes totals, aquest dimarts se situen en 15.392. Les defuncions fins a la data segueixen sent de 130. Pel que fa a la pressió sobre el sistema sanitari, hi ha una persona menys ingressada a planta respecte a aquest dilluns. A hores d’ara resten dues persones ingressades a planta de l’hospital Nostra Senyora de Meritxell i una persona es troba a la Unitat de Cures Intensives sota ventilació mecànica.

Quant a la població escolar, continua sense haver-hi cap aula sota vigilància activa, i les aules sota vigilància passiva han disminuït i en aquests moments n’hi ha 23 (-4). Finalment, des de l’inici del pla de vacunació, ja s’han administrat 108.449 vacunes –54.829 primeres dosis, 53.320 segones i 300 terceres–.