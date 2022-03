Encamp celebra el Dia de la Constitució repartint 700 racions de calçots

EncampTal dia com aviu de fa 10 anys, el 14 de març de 2012, va ser notícia...

Encamp ha celebrat un any més el Dia de la Constitució amb una calçotada popular al Prat Gran. Gràcies al bon temps, s'han esgotat els 7.000 calçots previstos i els 100 quilos de botifarra, l'equivalent a 700 racions. El cap d'Àrea de Museus i Tradicions, Àlex Arnó, ha destacat la bona rebuda que té habitualment l'activitat, que se celebra des de fa sis anys, i ha afegit que la iniciativa és possible gràcies al personal del Departament de Cultura, de la Comissió de Festes, i de les padrines de la parròquia.

La calçotada popular del Dia de la Constitució ha estat un any més un èxit de participació, arribant als 700 comensals, el màxim previst. Entre ells, no han faltat a la cita els representants de la majoria i de la minoria comunal, així com els consellers generals encampadans David Ríos i Xavier Montané.

El tiquet de la calçotada popular tenia un cost de sis euros i incloïa deu calçots amb la seva salsa, el tradicional pitet, pa, botifarra, i aigua o vi.