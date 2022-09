Escaldes alerta del risc d'invasió de competències comunals amb les mesures contra el creixement urbanístic

Andorra la VellaLa cònsol major d'Escaldes, Rosa Gili, ha mostrat la seva sorpresa per les mesures anunciades pel cap de Govern, Xavier Espot, en el dia d'ahir i amb l'objectiu de frenar el creixement urbanístic. Així ho informa RTVA, on Gili es mostra sorpresa per la mesura, ja que l'urbanisme és competència dels comuns, i s'esperava que una mesura com aquesta es consultés abans amb els comuns, com a mínim. També li genera dubtes que sigui Govern qui tingui l'última paraula a l'hora d'atorgar les llicències d'edificació.

La cònsol escaldenca sí que veu bé que els comuns disposin d'un any per estudiar la capacitat màxima de cada parròquia, cosa que permetrà reflexionar sobre el creixement urbanístic amb una millor base.