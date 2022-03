Escaldes-Engordany iniciarà les obres d'embelliment de l'últim tram de Carlemany a l'estiu

Escaldes-EngordanyTal dia com avui de fa 10 anys, l'11 de març de 2012, va ser notícia...

El Comú d'Escaldes-Engordany iniciarà les obres de remodelació de l'últim tram de l'avinguda Carlemany durant els mesos de juny o juliol d'enguany. Concretament, es tracta del tram comprès entre la plaça Santa Anna i el Centre d'Interpretació de l'Aigua i el Madriu, i el pressupost del 2012 inclou una partida de gairebé 100.000 euros per iniciar les obres de la vorera del costat del riu, que són les més senzilles. D'altra banda, el Comú ha d'acabar d'estudiar com fer la resta de l'obra, que consisteix en l'embelliment de l'altre costat de la vorera i l'embrancament del clavegueram. Com que els treballs obligaran a tallar totalment la circulació, primer es vol esperar a que la data d'obertura del túnel dels Dos Valires estigui confirmada.

El cònsol menor d'Escaldes-Engordany, Marc Calvet, ha explicat a l'ANA que una part dels treballs s'iniciaran de cara a l'estiu, però que és difícil que tota la remodelació de l'últim tram de l'avinguda es pugui enllestir abans d'acabar l'any, ja que es tracta d'un subsòl molt rocós i els treballs de separació del clavegueram d'aigües pluvials i d'aigües residuals seran molt costosos.

Com que obligaran a tallar totalment la circulació de vehicles, el Comú vol primer fer un estudi tècnic acurat per trobar la solució menys dificultosa, i en tot cas esperar-se a la confirmació definitiva de la posada en funcionament del túnel dels Dos Valires, que en principi està prevista per a l'estiu, perquè els camions tinguin una alternativa per poder circular. També falta encara per determinar quant de temps duraran els treballs i quant de temps s'haurà de tallar l'avinguda Carlemany.

De moment, durant el 2012 es farà l'embelliment del tram de l'avinguda del costat del riu, que és més senzill de fer i té un pressupost de gairebé 100.000 euros. Si es poden iniciar la resta de treballs durant aquest any, Calvet ha indicat que no estan pressupostats però que l'import es pot treure d'una altra partida.