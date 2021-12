Les escoles comencen a tenir dificultats per substituir els mestres de baixa per covid

Andorra la VellaNi al setembre de l'any passat, ni al Nadal... quan encara no hi havia vacunes, la incidència del Sars-Cov-2 al país havia estat tan alta com ho està sent des de fa tres setmanes. La bona notícia és que aquesta afectació altíssima de la covid a la ciutadania no es tradueix, perquè hi ha un 80% de la població immunitzada, en pressió per al sistema sanitari. Ara bé, com que hi ha un col·lectiu que no està immunitzat, bàsicament perquè no s'ha vacunat, el virus segueix circul·lant. Aquest col·lectiu és la població que té entre 0 i 14 anys. Les gràfiques que setmanalment difon Govern mostren com la incidència acumulada durant els darrers 14 dies està disparada en aquesta franja d'edat. Molt per sobre de qualsevol anterior onada. Aquest fet repercuteix directament a les escoles, on amb els protocols actuals s'han anat aïllant grups sencers.

Pels motius exposats al paràgraf anterior es dedueix que la covid ha entrat amb molta força a les escoles. De dimarts a dimecres, per exemple, 16 aules es van veure afectades. Gairebé un centenar de classes es troben amb algun tipus de vigilància. Dimecres, per exemple, n'hi havia 27 de tancades, amb tots els seus alumnes aïllats. Aquesta afectació té una altra conseqüència directa: molts professors, perquè formen part dels grups que s'han aïllat, perquè han estat contacte directe amb positius o perquè tenen fills que es troben en situació d'aïllament, també s'han de quedar a casa. I això fa que alguns centres escolars comencin a tenir problemes per trobar substituts per fer les classes. Fins a l'ara.ad han arribat dos testimonis que expliquen que al col·legi dels seus fills ja tenen problemes per trobar docents que substitueixin els que estan de baixa.

Si la tendència de les darreres tres setmanes continua, ben aviat hi haurà tants docents afectats que alguns centres hauran de fer mans i mànigues per continuar fent les classes normalment.

Malgrat els riscos que comporta la presencialitat a les aules, des del ministeri d'Educació no es plantegen hores d'ara cap modificació. La ministra Vilarrubla assegurava aquesta setmana que més enllà del canvi en el protocol anunciat dimarts pel cap de Govern, que permet aïllar una aula sencera de primera i segona ensenyança, batxillerat i formació professional quan hi hagi tres positius, i també que es confinarà una classe de maternal tan bon punt es detecti un sol cas de coronavirus, no es plantegen més canvis.

“Ara per ara mantenim que és important mantenir la presencialitat", ja que "és la millor opció pel desenvolupament acadèmic i social dels alumnes" i queda descartat, per ara, tornar a imposar la "virtualitat". Tot i això, ha manifestat que "tancar alguna escola seria possible" si des de Salut es creu que és la millor opció davant d'una afectació rellevant de la Covid-19.