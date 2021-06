Espot, com un ciutadà més, vacunat aquest divendres amb AstraZeneca

Andorra la Vella"Estic aquí per donar exemple, per demostrar davant la població que soc un ciutadà més que decideixo vacunar-me". Aquestes han estat les paraules del cap de Govern, Xavier Espot, moments previs a rebre la primera dosi el vaccí contra la Covid-19 a la plaça de Braus d'Andorra la Vella. Espot ha assegurat que la decisió de vacunar-se l'ha pres "per protegir-me a mi mateix i la meva salut", ja que, ha reiterat, "està demostrat que les conseqüències de contagiar-se són molt pitjors" que els possibles efectes adversos que pot tenir una vacuna.

De fet, el cap de Govern ha rebut la primera dosi d'AstraZeneca, que és "potser aquell vaccí que ha generat més polèmica". Tot i això, ha manifestat que "a mi no em suposa cap tipus de problema, fins i tot em fa content poder-me vacunar amb AstraZeneca perquè d'aquesta manera puc exercir un rol exemplificador" de cara a aquelles persones que continuen tenint dubtes sobre el procés d'immunització. "És un dia molt feliç", ja que "fent això poso un granet de sorra significatiu per a la resolució de la pandèmia". Ara, només caldrà esperar l'arribada del 30 de juliol, que serà quan se l'inocularà la segona dosi, perquè serà el moment "d'encarar el futur amb més seguretat personal i col·lectiva".

Respecte dels més reticents, el cap de Govern ha reconegut que hi ha un percentatge significatiu de la població que està optant per no vacunar-se, malgrat que "tots els estudis científics seriosos avalen que és una qüestió absolutament segura". És per això que ha assegurat que "després d'un any i mig en què tots nosaltres hem pres consciència dels estralls sanitaris, econòmics i socials que es deriven d'aquesta pandèmia, no tenim altra situació per superar-ho que no sigui la vacunació". En aquest sentit, "més enllà de culpabilitzar els uns o els altres", Espot ha posat en relleu que el que s'ha de plantejar el Govern és "fer més pedagogia", tot i que "crec que n'hem fet molta, però potser no prou", per la qual cosa "continuarem fent-ne, explicant les coses pel seu nom, sent transparents i fent una crida a la població perquè decideixi vacunar-se".

Espot s'ha felicitat que actualment la població andorrana més vulnerable ja està protegida, i "ja hem assolit un nivell d'immunitat que s'està traduint en unes dades sanitàries molt positives". Així ho reflecteixen els casos actius, que ja es troben per sota del centenar, i les hospitalitzacions, ja que actualment només hi ha cinc persones ingressades a planta de l'hospital i cap a l'UCI. Tot i això, ha dit, "no sabem què ens depararà el futur i la tardor" i, per tant, "com més persones decideixin vacunar-se, més garanties tindrem d'assolir aquesta immunitat i deixar enrere definitivament aquesta pandèmia".

Sílvia Riva, també

També la ministra de Cultura i Esports, Sílvia Riva, ha rebut la vacuna aquest divendres, concretament al migdia, i ha incidit en la importància de la vacunació com a "eina molt útil" per relaxar mesures i "reprendre la normalitat" i que la pràctica de l'esport i els esdeveniments culturals siguin més segurs. En aquest sentit, la ministra ha destacat que aquests dos àmbits han estat objecte de "molts esforços" en els protocols per assegurar que es poguessin celebrar cites esportives i culturals.

La titular de Cultura i Esports ha manifestat que es continua "treballant en els protocols" tenint en compte l'evolució de les dades sanitàries, que ha recordat que ara són positives, la qual cosa ha permès relaxar mesures en les activitats a l'aire lliure i a poc a poc també s'ha pogut anar recuperant "públic i aforaments". Això, ha afegit, els fa estar "il·lusionats" que la situació encara pugui millorar més.

Pel que fa a la possibilitat que al setembre clubs com el MoraBanc puguin recuperar l'aforament de públic si més no amb els socis, ha incidit en la importància d'assolir "la immunitat de grup" perquè el retorn a la normalitat sigui possible i ha recordat que ja en un partit de l'Eurocup hi va haver públic. "Estem preparats", per acollir aficionats, ha remarcat, però ha incidit en la importància de la "immunització per reprendre els aforaments habituals".