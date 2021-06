El Govern canvia l'estratègia de vacunació: reserva Pfizer per als joves

Andorra la VellaAndorra canvia l'estratègia de vacunació. El ministre de Salut, Joan Martínez Benazet, juntament amb el comitè científic i l'assessorament del flamant fitxatge conegut aquesta setmana –el doctor Martinón–, ha anunciat aquest divendres un canvi en l'estratègia de vacunació al país: si fins ara s'administraven les vacunes sense discriminar per raó d'edat ni de marca, tal com anaven arribant s'anaven administrant, des de la setmana vinent, amb l'arribada d'un nou lot de Pfizer provinent d'Espanya, aquest criteri canviarà. Així doncs, s'ha decidit reservar aquesta remesa de Pfizer per al segment de població més jove, que anirà dels 16 als 30 anys.

D'aquesta manera, se seguirà administrant AstraZeneca a la franja d'edat actual, que va entre els 38 i els 40 anys, i se seguirà posant pràcticament a tota la franja de la trentena. Paral·lelament, s'administrarà Pfizer a partir dels 16 anys i s'anirà pujant la franja d'edat fins gairebé arribar a la trentena. “Hem cregut convenient, donat que el benefici risc, amb una incidència baixa, respecte la gent més jove s'iguala, posar Pfizer des dels 16 anys i fins al voltant dels 30”, ha dit Martínez Benazet. “Sembla que amb aquest tipus de vacunes víriques –AstraZeneca i Janssen– hi ha una mica més d'efectes adversos en les persones més joves que si es fa amb les de l'altre tipus, ARN missatger –Pfizer i Moderna–, per això hem decidit vacunar la franja més jove amb Pfizer”, ha explicat el ministre.

"El risc-benefici va disminuint amb l'edat quan la incidència és molt baixa, com és el cas, tot i que no hi ha una franja o una edat determinada per rebre un determinat vaccí, i les persones més joves tampoc tenen cap risc sobre la vacuna d'AstraZeneca, per la qual els efectes adversos són molt infreqüents, però sí que és cert que hi ha més afectes adversos en joves, i per tant hem decidit fer servir aquesta pauta amb aquesta franja d'edat", ha explicat Benazet. El recentment nomenat assessor del ministeri de Salut, el doctor Federico Martinón, s'ha estrenat aquest dijous en roda de premsa i ha avalat aquesta pràctica: "Si les circumstàncies ho permeten i tens una vacuna que té un risc molt baix d'un efecte advers i una altra que no el té, doncs sembla una mesura possible, raonable i que altres països també han adoptat perquè el que busca és protegir als més joves; és una decisió encertada", ha afirmat.

A partir de dilluns, el Centre únic de vacunació augmentarà el nombre de taules disponibles de 6 a 10, donat que es preveu que es puguin arribar a citar prop de 2.000 persones entre les que han de rebre la primera injecció i els que s’han de revacunar. A més, s’ha habilitat una altra zona d’espera posterior a la vacunació i s’ampliarà el nombre de personal perquè l’augment de cites no impliqui un augment d’espera ni una saturació.

Martinón ha explicat l'eficàcia de les vacunes basada en la seva experiència a Galícia. En concret, a partir d'una anàlisi dels primers 250.000 gallecs vaccinats, s'ha reduït el 100% del risc de mortalitat i d'hospitalització i ingrés a la Unitat de Cures Intensives (UCI), i el 85% del risc de contraure el virus. "Les vacunes funcionen i funcionen molt bé", ha assegurat, tot i que de moment no ha sabut concretar si caldrà en el futur continuar vaccinant les persones que ja hagin adquirit la immunització artificial.