Els establiments que requereixin certificat covid ho hauran d’anunciar a l’entrada

Andorra la VellaEl consell de ministres ha decretat aquest dimecres noves mesures per a la prevenció de la covid en llocs públics: estableix tres nivell d’espais de risc, segns els quals es requereix l’ús obligatori del certificat covid per accedir-hi. Hi ha un “nivell Vermell” que comporta control d’accés obligatori i que es correspon a establiments amb activitat de discoteca, sala de ball, pubs o similars on es realitza activitat de ball i establiments de més d’un miler de persones, com partits de bàsquet o el Mountain Music Festival. Es pot prescindir de l’ús de la mascareta i la distància de seguretat amb l’excepció dels treballadors “perquè estan en contacte amb moltes persones durant un període de temps llarg”, ha dit el ministre Benazet. En aquests locals es recupera l’aforament del 100%, amb l’excepció de l’oci nocturn, que podrà omplir fins el 80%. A més, es recupera l’horari de tancament fins les 5h.

El “nivell taronja”, amb control d’accés opcional -a criteri de cada local- per recuperar l’aforament i evitar la mascareta. Es correspon a esdeveniments culturals i esportius a espais interiors i de menys de mil persones, establiments de restauració, pubs o similars o no es realitza ball. També activitats termals, sales de jocs recreatius o perruqueries. Aquí, també els treballadors hauran de dur obligatòriament la mascareta, encara que es demani el certificat. Aquests espais recuperen l’aforament del 100%.

Amb “nivell verd”, on no és necessari cap control d’accés, correspondria a la resta de sectors i activitats, com els parcs, els camps de neu que garanteixin la distància de seguretat...

Als dominis esquiables, per posar un exemple, l’activitat a l’aire lliure correspondria al semàfor verd, els telecadires serien llocs d’ús obligat de la mascareta perquè no es garanteix la distància de seguretat i els restaurants de pistes podran escollir si demanen o no el certificat a l’entrada.

Els establiments hauran d’identificar-se i fer visible el distintiu que informa que requereixen el certificat covid per entrar-hi. Aquest acredita que es disposa del certificat de vacunació, de recuperació i de prova diagnòstica negativa. Els certificats inclouen un codi QR i es poden descarregar en format digital a través de l’aplicació AndSalut o demanar-los als centres d’atenció primària.