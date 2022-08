Un estiu de col·lapses circulatoris a Andorra

CanilloUn dels protagonistes d'aquest estiu, a més de la calor, són les retencions ocasionades per l'afluència turística. Concretament, les cues estan tenint més presència a la Massana i a Canillo. La recurrent densitat del trànsit s'està convertint en una font de crítiques per part de residents i turistes que cada dia es multiplica, sobretot, a les xarxes.

Pel que fa a Canillo, aquest matí s'ha anunciat l'activació d'una campanya que consisteix a desviar el trànsit en direcció nord, a l'alçada de la rotonda de Montaup, cap a l'accés del pàrquing Prat del Riu, passant pel comú i fins a la rotonda dels Refugis. D'aquesta manera, els dos carrils del tram del centre de la vila es destinen a la circulació en sentit sud. Aquest matí també s'han enregistrat retencions a la parròquia.

Pel que fa a la Massana, s'han desplaçat diversos agents del Servei de Circulació per agilitzar els passos de vianant i fer que es descongestioni amb més rapidesa el trànsit. En aquest cas, cal destacar que un dels problemes és que s'ha de travessar la Massana per anar a Ordino i això provoca que les persones que es troben en alguna de les dues parròquies, s'afegeixen al trànsit que ja hi ha acumulat, fent que s'agreugi. Tant per part d'alguns dirigents com Francesc Camp, el cònsol major de Canillo, com d'alguns sectors com l'hoteler, s'aposta per desmassificar el turisme reduint la capacitat hotelera i per encarir el preu d'alguns serveis turístics. D'aquesta manera, segons afirmen, es podria reduir la possibilitat de col·lapse del país i millorar la qualitat dels serveis que s'ofereixen per als visitants.