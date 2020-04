L'executiu descarta, per ara, decretar l'estat d'alarma

Després que divendres el Govern posés sobre la taula la possibilitat que es decretés l' estat d'alarma veient que el volum de mobilitat de la ciutadania havia crescut al llarg de la setmana, el ministre portaveu, Eric Jover, ha manifestat que "de moment" aquesta possibilitat no tira endavant. De totes maneres, ha volgut apel·lar a la responsabilitat de la ciutadania i en aquest sentit, ha incidit en el fet que els nivells de mobilitat que s'han aconseguit al país són "similars als d'altres països on s'ha limitat la mobilitat via llei". Tot i així, ha remarcat que no vol donar a entendre que s'aprova una relaxació i que per tant, i malgrat estar satisfets per la mobilitat registrada el cap de setmana (un descens d'un 84% en la interna; un 99% a la frontera franconadorrana i un 97% a la del riu Runer), continuen reprovant certs "comportaments incívics" i ha manifestat que la policia continuarà sent present per recordar als ciutadans les recomanacions vigents.