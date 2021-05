Èxit de participació en la fira del bestiar d'Ordino

OrdinoDesprés de set dècades, Ordino ha recuperat la fira del bestiar. Aquest dissabte al matí el cònsol major, Josep Àngel Mortés, acompanyat de la ministra d'Agricultura, Medi Ambient i Sostenibilitat, Sílvia Calvó, i del ministre de Salut, Joan Martínez Benazet, ha inaugurat la fira. "És una satisfacció pel fet que tots els ramaders i agricultors de la parròquia s'hi han unit", ha declarat Mortés, assegurant que també és un esdeveniment que dinamitza la parròquia en una temporada entre l'hivern i l'estiu amb menys turisme. A més, ha manifestat que ha estat tot un èxit per la gran participació i afluència de públic que hi ha hagut. Per la seva banda, Calvó, ha manifestat que és un esdeveniment molt important per "fer més visible la feina que fan els nostres ramaders el dia a dia". A més, ha indicat que aquesta fira ha permès al Govern traslladar el concurs i la subhasta nacional de mascles de raça bruna d'Andorra "en un indret molt més visible que està molt més a prop de la ciutadania".

En total, a la fira hi ha deu explotacions ramaderes de la parròquia d'Ordino i sis nacionals. D'altra banda, durant els dos dies de la fira, també se celebra un mercat de productes artesanals i agroalimentaris amb productes nacionals, però també de França i de Catalunya. "Aquest fet ens permet atraure un turisme més bucòlic de muntanya", ha declarat Mortés.

En aquest sentit, la ministra ha remarcat que des del Govern estan molt contents que per primera vegada s'han desplaçat fins al Principat productors francesos, ja que els productors nacionals ja s'havien desplaçat fins a Foix en determinats mercats. "És una mostra que reforça la col·laboració transfronterera que tenim" i des de l'executiu estan convençuts que anirà a més, ha indicat Calvó. A més, ha avançat que la relació que tenen amb la Cambra d'Agricultura de l'Arieja proporcionarà formacions i intercanvis tècnics entre els dos territoris. A la fira, també ha assistit el president del Parc Natural Regional del Pirineu de l'Arieja, Kamel Chibli, qui ha manifestat que és extraordinari saber encaixar aquest parc de les tres nacions entre França, Catalunya i Andorra, perquè "una qüestió única a Europa".

D'altra banda, a les 13 hores s'ha fet l'entrega de premis tant parroquials com nacionals, i la subhasta nacional de mascles de raça bruna s'ha tancat amb preus entre els 1.800 i els 3.400 euros. Cal recordar que aquest dissabte a les 17 hores hi ha una mostra de la trobada amb els acordionistes del Pirineu; a les 20 hores hi haurà l'actuació de 'Els Pali'; i finalment aquest diumenge a les 17 hores es farà un concert amb l''Orchestre de chambre d'Höte'.

Nous ajuts als ramaders i una llei òmnibus

El president de l'associació de pagesos i ramaders, Xavier Coma, ha agraït al comú d'Ordino l'organització d'aquesta fira que posa en valor la tasca dels ramaders, però ha demanat a les administracions que treballin perquè sigui una activitat ben remunerada i engrescadora. Dins de les demandes, els ramaders sol·liciten una burocràcia més àgil i "intentar que es puguin fer instal·lacions més correctes per tenir més benestar animal". En aquest sentit, la ministra ha avançat que en els propers mesos duran a terme projectes per donar resposta a les demandes dels ramaders.

Per una banda, el pròxim dilluns es presentarà un reglament d'ajuts a la bonificació per premiar i "afegir un ajut suplementari als quins ho facin millor", ha dit. A més, durant l'estiu l'executiu preveu presentar el decret d'ajuts amb relació a la certificació ecològica. Finalment, "esperem que al setembre tinguem la llei òmnibus d'agricultura", la qual s'està treballant amb els ramaders i pagesos per incloure elements que ens van demanar com "facilitar la implementació de noves explotacions agrícoles o que la tramitació burocràtica se simplifiqui", ha declarat Calvó. Tot i que s'estan acabant de treballar els diferents detalls, la ministra ha avançat que hi haurà aspectes lligats a l'urbanisme perquè els joves ramaders puguin construir noves explotacions "més manejables que responguin als criteris de benestar animal" per treballar el relleu generacional.