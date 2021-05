Uns 600 alumnes de maternal i primària visiten la fira del bestiar d'Ordino

OrdinoLa fira del bestiar d'Ordino ha donat el tret de sortida aquest divendres amb les visites de les escoles, tant al recinte firal de l'aparcament Camp de la Tenada, com a l'exposició 'Eines d'abans, el passat que es fa present' a l'Era Rossell. Durant tot el matí i fins a les 17 hores, un total de 600 alumnes de maternal i primària de tots els centres escolars del país hauran passat a observar els animals i també les eines antigues. Pel que fa a la fira, els infants han pogut observar al voltant de 80 caps de bestiar de deu explotacions ramaderes de la parròquia.

D'altra banda, aquest divendres a les 10 hores també s'ha inaugurat l'exposició 'Eines d'abans, el passat que es fa present' a l'Era Rossell i que es podrà gaudir fins a les 18 hores d'aquest diumenge dia 9 de maig. L'exposició ha estat organitzada per Albert Roig i Lourdes Riba a partir d'antigues eines de les diferents cases pairals i famílies de tota la parròquia. "L'objectiu de l'exposició és posar en valor el patrimoni de les cases ramaderes d'Ordino amb totes aquelles eines que s'utilitzaven i que han quedat desús a les diferents eres", ha exposat Roig, assegurant que amb accions com aquesta es recupera el patrimoni que les noves generacions desconeixen. A banda, també es posa "en valor la denominació d'aquestes eines" per no perdre'n el vocabulari, ha indicat.

Per la seva banda, Riba ha comentat que són peces amb un valor sentimental per les famílies i es troben molt orgullosos "perquè hi ha hagut molta participació de tota la parròquia". Aproximadament, al voltant de 50 famílies han cedit les seves eines per l'exposició. Riba, a més, ha indicat que és una manera de poder recuperar l'antic Ordino i fer "un homenatge a tots els nostres avantpassats que van patir molt quan només hi havia el treball de l'agricultura i la ramaderia".

L'exposició està dividida en diferents parts: una de la sega, una part d'eines dels bovins, una zona cerealística, una zona del treball fet amb els equins, una altra amb els ovins i finalment eines de l'hort. La mostra es troba acompanyada d'escultures d'animals, de l'artista Toni Cruz, i de fotografies relacionades amb l'agricultura i la ramaderia cedides per l'Arxiu Nacional. Durant la visita, també es pot gaudir d'un audiovisual fet a partir d'aquestes imatges.

Roig també ha manifestat que els agradaria que aquesta exposició fos el primer pas "perquè en un futur hi pogués haver alguna cosa més que una exposició temporal de tres dies". Tot i que no hi ha cap conversa formal, ha avançat que tant el comú d'Ordino com Patrimoni també tenen aquesta inquietud, igual que les famílies, perquè en un futur hi pugui haver una mostra de com es treballava al camp i de com es vivia a Ordino a principis del segle passat.

Pel que fa a la fira, aquest dissabte les autoritats de la parròquia faran la inauguració oficial i el recorregut per les instal·lacions. A més, aquest dissabte també hi haurà el concurs i subhasta nacional de mascles de raça bruna d'Andorra i l'entrega de premis. Cal recordar que durant el cap de setmana hi haurà diferents espectacles i concerts per Ordino, a banda d'un mercat de productes artesanals i agroalimentaris.