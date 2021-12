La farmàcia Mallol, a Epizen

Sant Julià de LòriaInaugurada el 1990, la farmàcia Mallol es va especialitzar des de l’inici en medicaments internacionals, homeopatia i dermofarmàcia. Els treballs de reforma del futur centre comercial Epizen van fer que el primer establiment de farmàcia que es troba a l’arribar a Andorra per la frontera del riu Runer hagués de tancar les seves portes temporalment. Ara, un cop s’ha confirmat que al març s’obriran tres de les sis plantes d’Epizen, a poc a poc es va concretant l’oferta que hi haurà en aquest nou espai de botigues i establiments especialitzats.

A banda d’un gran supermercat Carrefour i un restaurant McDonald’s, fonts coneixedores del projecte han confirmat que la farmàcia Mallol tornarà a obrir les seves portes. Ho farà juntament amb altres operadors del sector de la moda, esports, electrònica de consum, perfumeria i parament de la llar, entre altres. En total en la primera fase s’obriran uns 16.000 metres quadrats de superfície de venda.

Inicialment el nou centre comercial donarà feina a unes 250 persones, i segons ha pogut saber aquest mitjà quan s’obri la segona fase es crearan prop de 300 llocs més de treball. Segons va informar el Grup Pyrénées en una nota de premsa emesa dilluns passat, des de fa unes setmanes part d’aquests empleats s’estan incorporant al nou projecte amb l’objectiu de formar-se en les diferents àrees de treball.

La cerca i captació de persones interessades en treballar a Epizen s’ha fet inicialment a Andorra entre ex-empleats de l’anterior centre comercial i candidats que s’han interessat per l’oportunitat laboral. També s’ha ampliat l’oferta a persones transfrontereres i davant la dificultat de trobar determinats perfils professionals, i per tal de no afectar altres companyies del sector, s’ha llençat una oferta en països de l’entorn.