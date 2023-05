FEDA serà present a l'Enfira't d'Encamp amb un estand dedicat a la sostenibilitat

Andorra la VellaFEDA estarà present en la segona edició d'Enfira't, la fira multisectorial d'Encamp que se celebra aquest cap de setmana, amb un estand dedicat a la sostenibilitat, la lluita contra el canvi climàtic i la promoció de l'estalvi energètic.

En aquest espai informatiu i interactiu, dissenyat amb materials reutilitzables per fomentar l'economia circular, s’oferiran consells pràctics per reduir el consum d'energia i es comptarà amb una divertida activitat per a tots els públics que mostrarà com aplicar aquests consells al dia a dia. Així mateix, l'estand de FEDA disposarà d’una secció adreçada a empreses interessades a sumar-se a la iniciativa 'Llum Verda' i impulsar les energies renovables.

L'estand es podrà visitar dissabte 20 i diumenge 21, de les 10 a les 14 hores i de les 16 a les 20 hores, al Passeig de l’Alguer.

Activitats al MW Museu de l’Electricitat

A més, durant tot el cap de setmana, el MW Museu de l’Electricitat, situat a la planta baixa de l'edifici històric de la central hidroelèctrica de FEDA, oferirà diverses activitats en el marc d’Enfira’t.

Es faran visites guiades a les instal·lacions del museu per aprendre sobre la generació de l’energia i com va canviar la societat andorrana amb l'arribada de l'electricitat. A més, es podrà admirar l'exposició de les imatges guanyadores del concurs fotogràfic "Una mirada sostenible".

La canalla tindrà l'oportunitat de participar en el taller familiar 'Juguem amb els ODS', un joc de l'oca gegant, elaborat amb materials reciclats, que vol donar a conèixer què són els Objectius de Desenvolupament Sostenible adoptats per les Nacions Unides i per què són importants.

Finalment, i per commemorar també el Dia Internacional dels Museus, es podrà gaudir de 'FHASA, la llum de la seva llar', una visita teatralitzada a càrrec de Les Il·luminades, que transportarà al públic als anys trenta del segle passat.

Totes les activitats són gratuïtes, però requereixen reserva prèvia al telèfon 739 111 o al correu electrònic fedacultura@feda.ad.