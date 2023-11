El festival 'The Boss Fest' arriba al seu equador

El TarterDesprés d'una primera jornada marcada per l'èxit d'assistència segons els seus organitzadors, la primera edició del festival 'The Boss Fest' arriba aquest dissabte al seu equador. L'actuació del cantautor Quim Salvat ha encetat a les 17 hores els concerts d'aquesta tarda, que tindran lloc a les instal·lacions 'The Boss' del Tarter i a on es deixaran veure artistes i grups com Rokyo, Martha Roquett, Freyja i el reusenc Joan Masdéu.

El nou festival 'The Boss Fest' es tracta d'una iniciativa privada ideada pel músic Juli Barrero i el gerent del mateix local, Pepe izquierdo, que neix amb l'objectiu de donar veu i visibilitat als músics d'Andorra. Tot i això, el certamen comptarà amb l'actuació del músic de Reus Joan Masdéu com a convidat estrella, que presentarà el seu darrer treball 'Els dies que vindran', un homenatge a les segones oportunitats.