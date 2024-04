Creadors de contingut titllen Andorra de "parc d'atraccions per a fifes"

Andorra la VellaLes nomenclatures modernes cada cop envaeixen més el nostre vocabulari, i 'fife' per qui no ho sàpiga és una paraula empleada a xarxes per descriure a homes heterosexuals seguidors d'esports i de reproduir els cànons masculins tradicionals. Un cop esclarit aquest punt s'ha viralitzat un vídeo a Internet sobre que Andorra ha estat qualificat pel país més 'fife' de tots, segons el pòdcast Tabac i Sobrassada.

El vídeo no pot començar més desconcertant quan un dels interlocutors llegeix el següent comentari "Andorra és la Gaza de Catalunya, perquè naltres els bombardegen amb parelles heteros", això fa esclatar el riure i tota mena d'opinions dels presents i un d'ells respon que Andorra "és un parc d'atraccions per a fifes" i afegeix que sí creu que és el país amb més hetero bàsics "Jo crec que sí, per l'amor de deu".