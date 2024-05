Andorra la VellaEstà circulant per diversos grups de whatsapp del Principat un vídeo que mostra el pas d'un os per la zona de la Cortinada, a Ordino. L'usuari que parla mostra amb perplexitat com l'os passeja amb tranquil·litat molt a prop de la carretera que hi ha a la zona. El vídeo, de fet, està gravat per un membre del grup de caçadors d'Andorra.