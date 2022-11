En forma a Pyrénés Andorra amb la youtuber Patry Jordan

La youtuber catalana, Patry Jordan, visitarà dimarts vinent, 15 de novembre, Pyrénées Andorra en el marc d’una trobada amb els seus seguidors. Un exclusiu work shop que esdevindrà una oportunitat perquè els seus fans puguin conversar i compartir una estona amb qui, a dia d’avui, és una de les icones més destacades en el món del fitness virtual.

A partir de les 17:30h, Jordan estarà a la rotonda de la planta baixa de Pyrénées Andorra per presentar els productes de FITFIU FITNESS, dels quals n’és la imatge des de fa uns anys. Es tracta d’un seguit de material esportiu específic que es recomana utilitzar per seguir les classes en línia de la youtuber i aconseguir, d’aquesta manera, els resultats físics desitjats de forma fàcil i

còmoda sense sortir de casa.

Patry Jordan ha estat una de les protagonistes de la revista dels Beauty Days de Pyrénées Andorra. A l'entrevista feta per l'ocasió, la influencer destacava que "mai hi ha excusa per entrenar amb nosaltres, ja que ho posem súper fàcil, amb molt poc material pots assolir el teu objectiu i l'únic que has de deixar a un costat són les excuses".