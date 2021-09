França ja demana el passaport Covid a bars i hospitals, Espanya ho avala i Andorra probablement ho apliqui a l'hivern

Andorra la Vella"Mira, és molt fàcil, m'ensenyen el codi QR que tenen a l'aplicació AntiCovid o un certificat imprès i jo ho escanejo amb el meu mòbil. I ja em surt si tenen el passaport covid, el seu nom i la data de naixement", explica un cambrer —prefereix no dir el seu nom— del Bistro Lyonnais del barri de la Bastilla de París. Des del 9 d'agost, els restaurants francesos han de comprovar si els seus clients tenen el passaport covid. Si no ho fan s'exposen a una multa de 7.500 euros.

A França, el passaport es demana des de fa un mes i mig per entrar a bars i restaurants (incloses les terrasses), però també a hospitals —menys en cas d'urgència i de visites mèdiques imprescindibles—, centres comercials de més de 2.000 metres quadrats, avions, trens i autobusos de llarg recorregut s'haurà de presentar el passaport covid, és a dir, el certificat de la pauta completa de la vacuna o un test negatiu fet en les 72 últimes hores. A més, des del 21 de juliol, també s'ha d'ensenyar per accedir a espais culturals i esportius amb un aforament de més de 50 persones, com concerts, festivals, museus i la majoria de teatres, cinemes i gimnasos.

Malgrat que les mesures compten amb l'aprovació de la majoria de francesos, han provocat un seguit de protestes multitudinàries.

A Espanya, el Tribunal Suprem ha avalat aquesta setmana que es pugui exigir el passaport covid per entrar a la restauració i l’oci nocturn, i el Govern de la Generalitat ha admès que estudia aquesta aplicació a Catalunya. La secretària de Salut Pública, Carmen Cabezas, ha explicat que la posició de l’alt tribunal “obre una porta” que la Generalitat vol “explorar atentament” perquè es pugui demanar el certificat covid per accedir als bars, els restaurants i les discoteques, com ha autoritzat el Suprem a Galícia.

I Andorra? El cap de Govern, Xavier Espot, deixava entreveure aquest dilluns que si França i Espanya prenien la decisió de prohibir l'accés a determinats llocs a persones sense la pauta complerta de vacunació o sense un test amb resultat negatiu, el Principat acabaria fent el mateix. Ja va passar l’hivern passat, quan Andorra va seguir la recomanació de l’Elisi de mantenir tancades les estacions d’esquí durant la temporada d’hivern.

Després d'un agost amb ocupacions hoteleres per sobre del 90%, Andorra es pot permetre el 'luxe' de no aplicar restriccions aprofitant l'avinentesa que setembre i octubre solen ser èpoques amb poc turisme. Però de cara a l'hivern i la temporada d'esquí és probable que s'acabin instaurant. “Hem de tenir en compte, particularment durant l’hivern, que si volem que els residents estrangers puguin venir a Andorra, potser ens demanaran que apliquem una sèrie de mesures que ells apliquen a casa seva·, ha dit el dirigent.

Ara mateix, però, la restricció d'accés a determinats llocs, com poden ser hospitals o restaurants, no compta amb massa acceptació entre l'opinió pública. L'ara.ad publica aquesta setmana una enquesta on demana sobre aquesta qüestió. De moment hi han participat unes 1.650 persones, i el 84% rebutja la implementació d'aquesta mesura.