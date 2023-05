La Fundació ONCA reprèn el projecte educatiu amb tres propostes familiars

Andorra la VellaLa Fundació ONCA (integrada pel Govern i Creand Fundació) inicia una nova edició del projecte educatiu, que té com a objectiu formar els més petits en el món musical i fer viure la música en família. Així, el primer concert familiar serà el dissabte 3 de juny amb Pels més menuts i l’espectacle 'Söns pels més menuts', al Prat del Roure d’Escaldes-Engordany. La companyia durà a terme tres passis a les deu, a les onze i a les dotze del matí. L’espectacle està recomanat a nadons i infants de 0 a 2 anys i té una durada d’entre 30 i 40 minuts. Les entrades es posen a la venda a partir d’aquest dilluns a través del web www.onca.ad, a un preu de 12 euros per unitat familiar d’un màxim de quatre persones.

L’espectacle 'Söns pels més menuts' vol ser una experiència sensorial per als nadons i les seves famílies, amb un format on la proximitat el farà especial, proper i màgic. Sota una atmosfera onírica, rústica i circense, aquest concert trenca amb el format habitual de la companyia. Un grup molt reduït de famílies, amb els nadons al coll, aniran descobrint diferents espais d’alt de l’escenari. En aquests espais trobaran escenes musicals, sons, olors, imatges poètiques, ombres màgiques, que ens transportaran a un viatge a l’interior dels nostres millors somnis. El repertori musical serà un recorregut per clàssics de Shostakovich, Bach, Debussy, Ravel, Satie, etcètera i també peces actuals que faran de banda sonora d’un espai on la poesia sonora i visual serà una realitat.

La Companyia pels més Menuts, és una companyia creada per tal de fer arribar la música als més petits de casa. Els concerts estan adaptats a les necessitats dels nadons, per tal que tinguin l’oportunitat de poder gaudir d’un concert de màxima exigència musical, al costat de les seves famílies. La proximitat que es crea entre els músics i les famílies fa que sigui una experiència única, on es respira la sensació de ser un sol cor bategant, una única orquestra simfònica. Un somni compartit per tots els assistents. En aquesta ocasió, la Fundació ONCA compta amb la col·laboració del comú d’Escaldes-Engordany.

El segon concert familiar serà el dissabte 14 d’octubre a càrrec de la companyia Com Sona? amb l’espectacle 'Tararí' a l’escenari del Prat del Roure d’Escaldes-Engordanyi amb dos passis matinals, a les a dos quarts d'onze i a les dotze del matí. Aquest és un espectacle musical de mitjà format amb tres intèrprets en escena. Està pensat i dissenyat per interessar a infants entre els 3 i els 8 anys, així com els seus familiars. La música actua en tot moment com a eix vertebrador de l’espectacle. A l’escena trobem tres personatges que emprenen un camí i un viatge junts on cada acció o gag precedeix un tema musical diferent. Tota la música és interpretada en rigorós directe amb una gran part d’interpretació i de llenguatge clown per part dels tres intèrprets.

Finalment, el tercer concert familiar serà el dissabte 2 de desembre, amb 'Buffa!!!' de la Companyia Badabotó. L’espectacle tracta del Nap Buf, un follet molt entremaliat i un xic despistat, petit i curiós i molt carinyós, però també és un belluguet. Un espectacle dirigit a infants de 0 als 6 anys, que se situa al bell mig d’un bosc on hi apareix el follet màgic. L’espectacle va ser creat per al teatre Kursaal de Manresa dins el projecte educatiu Rexics el passat 2019. El concert s’oferirà al Teatre Comunal d’Andorra la Vella amb dos passis matinals, a dos quarts d'onze i a les dotze del matí.