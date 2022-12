Gabriel Ubach: "Comencem a estar cansats que el Govern ens titlli de mals andorrans"

Andorra la VellaLa Unió Sindical d'Andorra (USd'A) anuncia la convocatòria d'una nova mobilització per denunciar la situació socioeconòmica actual i reivindicar que "ja n'hi ha prou". Tot i que no han avançat quina tipologia de concentració duran a terme, han deixat entreveure que es duria a terme dijous, molt probablement en el marc de la celebració del Consell General.

D'altra banda, i en resposta a les declaracions del ministre de Finances i portaveu, Eric Jover, han manifestat que "comencem a estar cansats que el Govern ens titlli de mals andorrans" per afirmar que els experts del Consell d'Europa (Greta) van considerar que el sistema andorrà és "obsolet i medieval". En aquest sentit, han aclarit que el comitè que va visitar Andorra no es referia al sistema laboral del país i que les declaracions no van ser incitades pels sindicats presents.

D'aquesta manera, han destacat que a la reunió mantinguda dimarts passat amb el Greta, "no érem els únics assistents" i han considerat que des de l'executiu haurien d'emetre cap judici, atac o valoració sobre les seves declaracions sense abans "haver consultat a la resta de presents per verificar els fets". Així doncs, asseveren que des de la plataforma sindical mai "fem declaracions amb cap intenció electoralista", partint de premissa que "no som una formació política i no ens mouen els colors polítics, sinó la situació dels treballadors i treballadores del país".