Gairebé 2.000 assistències als centres d'autoaprenentatge del català en el primer semestre

Andorra la VellaEls centres d'autoaprenentatge del català han registrat en el primer semestre de l'any gairebé 2.000 assistències. Concretament, la xifra va quedar fixada en 1.945. Es tracta d'un volum inferior al que es va donar el primer semestre de l'any passat (2.596), segons les dades facilitades per l'executiu, però que cal contextualitzar. Així, assenyalen que "malgrat sembla que les assistències han baixat el cert és que hi hem de sumar els usuaris dels cursos virtuals" que també s'ofereixen i pels quals opten moltes persones. En aquest sentit, s'assenyala que aquest nou perfil d'usuari ha sorgit arran de la pandèmia i es tracta de persones que s'estimen més aprendre a distància per diferents motius com poden ser de salut, de comoditat o de flexibilitat, ja que d'aquesta manera es pot estudiar sense haver-se de desplaçar i a més es compta amb un seguiment del professor.

Des del Govern destaquen la flexibilitat que donen els centres d'autoaprenentatge i els cursos virtuals a aquelles persones que volen aprendre català, però que no poden adaptar-se a un horari fix que suposa seguir els cursos presencials. D'aquesta manera, aquests centres donen resposta a persones que per qüestions de torns, horaris laborals, per ser treballador de temporada o per poder conciliar la vida familiar i laboral, entre altres casuístiques, necessiten horaris flexibles i un mètode d'aprenentatge personalitzat.

Així, destaquen el fet que aquestes persones troben als diferents centres un professor que acompanya l'aprenent "en els seus progressos". L'estudiant de català pot assistir al centre de català que li sigui més proper i estar-s'hi l'estona que vulgui. I el professor manté un seguiment individualitzat de cada usuari.

Les eines per a l'aprenentatge són variades. Així, l'usuari pot fer en aquests centres un treball oral individual, formar part de grups de conversa o fer treball gramatical i de redacció de documents, entre altres, seguint les orientacions del professor i d'acord amb els materials autocorrectius, audiovisuals i en línia de què es disposa.

Amb els cursos virtuals, els aprenents poden treballar des de casa, sense horaris preestablerts, però amb el seguiment constant del professor i una tutoria setmanal amb tot el grup classe.

Hi ha usuaris que combinen els dos mètodes, és a dir, treballen des de casa i es desplacen per fer correccions puntuals, aclarir dubtes o completar el seu aprenentatge.

El perfil dels usuaris d'aquestes dues metodologies és molt variat, assenyalen des de l'executiu. Així, va des dels setze anys i fins a edats molt avançades, es tracta de persones de diverses nacionalitats i que tenen perfils laborals i acadèmics molt diferents. Poden optar per estudiar català per aprendre la llengua, millorar-la, per preparar exàmens oficials o per conveni amb l'empresa.