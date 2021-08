Gairebé mig miler de joves d'entre 12 i 15 anys s'han inscrit per rebre la vacuna

Andorra la VellaFa tot just una setmana que els joves d'entre els 12 i els 15 anys es poden preinscriure per rebre la vacuna contra la Covid-19. El degoteig d'inscripcions és constant i a hores d'ara ja són 446 les persones d'aquesta edat inscrites a la plataforma, segons les dades facilitades pel ministeri de Salut.

Cal recordar que divendres de la setmana passada es va obrir la preinscripció a la plataforma perquè aquesta franja d'edat es pugui vacunar al setembre. Des de l'executiu es recomana de manera especial la vacunació en els joves que tinguin risc d'infecció greu per complicacions prèvies com malalties de risc o immunosupressió i per als que convisquin també amb persones vulnerables. Per a la resta, s'aconsella a les famílies que ho consultin amb el seu metge o pediatra referent.

Les inscripcions s'han de fer a www.govern.ad/preinscripcio o al telèfon 775 019. Quan es comenci a administrar la vacuna els joves hauran d'anar acompanyats del pare, la mare o un tutor o amb l'autorització signada i acompanyats d'un adult.