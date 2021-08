IOS supera Android a Andorra en descàrregues de l'aplicació de Salut

Andorra la VellaEl Govern va posar en marxa fa unes tres setmanes l'aplicació descarregable des de dispositius mòbils 'Andorra Salut', per mitjà de la qual s'obté l'accés a la carpeta sanitària de cada usuari. Més enllà de concertar cites amb els professionals i de consultar informes mèdics, en relació amb la Covid-19, els ciutadans que es descarreguen l'APP tenen accés a les proves que s'han realitzat, a la seva pauta de vacunació i al seu certificat digital.

Com en la majoria de les aplicacions per a mòbils, es faciliten dues plataformes per poder-la descarregar: l'App Store, per a dispositius d'Apple que funcionen amb sistema IOS, i Google Play Store per als que funcionen amb Android. I malgrat que a priori semblaria que hi hauria d'haver més descàrregues per la via Google Play que no pas per la d'Apple Store, perquè aquesta segona es limita a dispositius d'Apple mentre que la primera serveix per a gairebé tota la resta de marques, a Andorra es dona la peculiaritat que s'han efectuat més descàrregues per als dispositius que tenen el logotip de la poma mossegada.

Segons ha informat Rosa Vidal, cap d'Àrea de Prevenció i Vigilància de la Salut, durant la roda de premsa posterior al Consell de Ministres, fins aquest dimecres s'han registrat al país 6.322 descàrregues de l'APP 'Andorra Salut' per a IOS, mentre que per a Android se n'han registrat 5.470. Una dada que crida l'atenció, si es té en compte que la majoria de marques de telèfons mòbils funcionen amb el sistema Android.