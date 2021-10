Gallardo anuncia un congrés d'eSports per al novembre

MadridEl primer gran esdeveniment d'eSports a Andorra ja està marcat al calendari. Serà a finals de novembre i es tractarà d'una versió compacta del Global Esport Summit que durarà 24 hores i que s'emmarcarà en la setmana de la innovació organitzada pel Govern. Així ho ha explicat avui, el ministre de la Presidència, Economia i Empresa, Jordi Gallardo, en el parlament fet abans de començar la taula rodona on s'explicava el cas andorrà com a primer país del món amb un pla estratègic destinat als esports electrònics.

"Ja podem anunciar que al novembre, el GES vindrà a Andorra, amb un congrés que durarà un dia" ha dit Gallardo, que ha afegit que aquest tindria dues parts ben diferenciades i es compondria de "taules rodones, xerrades i networking durant el matí i una part més purament d'eSports competitiva a la tarda, que anirà a càrrec d'empreses del país". Cal recordar, que durant la seva estada a Madrid, el ministre ha volgut refermar la decidida aposta pels esports electrònics com un dels fets troncals per a la diversificació econòmica andorrana.

Una altre dels reptes que s'ha fixat ell Govern és incloure els esports electrònics en l'ensenyament. "Volem que es puguin incloure els eSports dins la segona ensenyança, no dins l'horari lectiu però sí complementant-lo" ha dit Gallardo que ha recordat que "molts dels joves ja volen ser gamers, managers... i els hem d'oferir ensenyament necessari".

Tot i que no s'ha confirmat de manera oficial l'ubicació on tindrà lloc el GES a Andorra, segons ha pogut saber l'ANA, un dels punts que pren més força és la parròquia de la Massana, i més concretament el Teatre de les Fontetes. No obstant això, caldrà tenir la confirmació oficial per veure si finalment aquest primer esdeveniment acaba recaient en la parròquia massanenca.