L'aposta d'Andorra pels eSports sedueix el públic del Global Esports Summit

MadridAndorra Business ha ofert aquest dimecres la primera ponència en el marc del Global Esports Summit, el Congrés professional d'eSports més important d'Europa que se celebra aquesta setmana a Madrid. Durant la seva presentació, el secretari d'Estat de Diversificació Econòmica i Innovació, Marc Galabert, ha fet una primera pinzellada de les oportunitats econòmiques que presenta Andorra i del seu model de diversificació econòmica que està "molt basat en l'economia digital i la innovació".

Segons ha comentat Galabert, l'aposta del Principat per la regulació dels esports electrònics s'està rebent "de manera molt positiva", ja que "estem enviant un missatge de seriositat i d'aposta ferma per desenvolupar sectors vinculats a l'economia digital", entre els quals "els esports electrònics són un clar protagonista".

En aquest sentit, ha exposat que "poder oferir un marc jurídic que ofereixi garanties, juntament amb un pla estratègic que ens permeti desenvolupar verticals per fer competitiu el sector" i sumat al fet que també es treballa per la generació d'indústria i negoci al voltant de tot plegat "és una de les iniciatives que generen més expectativa al públic amb el qual hem pogut parlar i amb les empreses que ens contacten per interessar-se per Andorra com a plaça on desenvolupar el seu negoci al voltant dels esports electrònics".

Per aquest motiu, ha assegurat que "poder reunir-nos amb empreses, emprenedors i també amb organitzacions vinculades als esports electrònics que coneguin de primera mà la plaça andorrana és una bona manera de començar a atreure'ls i despertar el seu interès per invertir a Andorra".

A banda de presentar tots els detalls que vehiculen el Principat i els eSports, Galabert també ha aprofitat la seva intervenció per donar a conèixer l'estratègia de diversificació econòmica amb la qual treballa el Principat, destacant com a punts principals la creació de la zona franca, "que més enllà del comerç pot utilitzar-se per altres sectors"; el districte tecnològic, "un lloc on les empreses estiguin còmodes per generar negoci al voltant de l'economia digital"; l'aposta per l'emprenedoria i la innovació; la declaració de l'esport com a sector d'interès nacional, i l'enllaç d'Andorra i Madrid mitjançant vols regulars a partir del proper 17 de desembre, així com la creació del futur heliport nacional.