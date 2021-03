La Generalitat es planteja tornar al confinament comarcal després de Pasqua

Andorra la VellaEl govern de la Generalitat es planteja recular en les mesures restrictives per mirar de frenar els contagis per SARS-CoV-2 que van a l'alça des de fa unes setmanes, que ha fet que el Procicat s'hagi reunit aquest dimecres, un dia abans del que és habitual. Sobre la taula hi hauria restringir la mobilitat i tornar al confinament comarcal un cop passada Pasqua, després dels quatre dies festius de Setmana Santa, a partir del 10 d'abril.

Ho ha verbalitzar aquest dimecres al matí Miquel Sàmper, conseller d'Interior en funcions: “El canvi fonamental que es va produir amb la darrera resolució va ser passar del confinament comarcal al confinament de Catalunya amb la bombolla, per tant, la mesura més important que hi va haver va ser aquesta. La lògica apuntaria ara que si haguéssim de prendre una mesura, doncs aquesta aniria per aquí”, ha explicat el dirigent a Rac1.

La mesura tindria una afectació directa, en forma de perjudici, per a Andorra, després que en la darrera taula de treball entre les autoritats d'un i altre país s'acordés estendre la mobilitat, a partir de divendres de la setmana vinent, entre el Principat i Catalunya més enllà de l'Alt Urgell. Això permetria que, després de Setmana Santa, el turisme català pogués tornar a fer acte de presència al país, després de mesos de tancament. Sàmper ha parlat “a títol personal” i caldrà esperar a la roda de premsa posterior a la reunió del Procicat i a l'evolució epidemiològica dels propers dies per veure si la mesura s'acaba o no adoptant. De fer-ho, suposaria l'enèsima gerra d'aigua freda per a l'economia del Principat que depèn del turisme.

El més de març acaba a Catalunya amb una velocitat de transmissió enfilada a 1,19, quan fa tretze dies encara estava per sota de l'1, el llindar que indica expansió dels contagis; i amb un risc de rebrot a 267 punts, més a prop dels 300 punts que dels 200, el llindar del risc molt alt, superat fa només vuit dies. L'empitjorament de la situació es comença a reflectir, també, en la pressió sobre els hospitals. Aquest dimecres hi torna ha haver gairebé els 1.500 pacients Covid ingressats que hi havia el 15 de març, quan van començar a baixar.