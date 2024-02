Gisela Pou, guanyadora del XIII Premi Carlemany per al Foment de la Lectura amb 'Retorn a Douglas Row'

Andorra la VellaL'autora Gisela Pou guanya el XIII Premi Carlemany per al Foment de la Lectura amb la seva obra "Retorn a Douglas Row". El guardó, dotat amb 8.500 euros, és atorgat pel Govern d’Andorra i Grup 62.

L'autora, Gisela Pou, és una reconeguda guionista de televisió i també autora de diverses novel·les, inclosa "Retorn a Douglas Row". La història presenta l'Alícia, una noia de quinze anys, que decideix tornar a la casa de la seva mare a Douglas Row, a Inverness, on s'enfrontarà al seu passat. La novel·la combina elements de realisme i fantasia, explorant la dualitat entre el racional i l'imaginari, i destaca per la seva relació amb el clàssic universal, "El Quixot".

El jurat, format per nou estudiants d'entre catorze i setze anys, ha seleccionat l'obra guanyadora després de llegir les obres finalistes triades per un consell lector. L'edició de l'obra està prevista per al 2024 i serà publicada per Columna Edicions el 22 de maig d'aquest mateix any.