La moneda d'Andorra valorada en 130 euros

Andorra la Vella'Andorra 20 Diners'. Aquest és el nom de la moneda que es pot vendre per 130 euros al món de la numismàtica. La moneda va ser emesa en 1993 com a homenatge a Sant Jordi, qui va ser patró de l'església parroquial d'Andorra la Vella en aquells temps. La peça combina elements d'or i de plata, fet que apuja el seu valor. Els experts apunten que el seu valor és d'uns 130 euros, però aclareixen que tot plegat depèn de l'estat en el qual es troba, ja que hi ha col·leccionistes que són molt estrictes i cerquen pràcticament la perfecció de les peces.