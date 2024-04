Atura el vehicle perquè un home mira la seva parella i l'agredeix

Andorra la VellaUn cotxe anava circulant per la baixada del Molí d'Andorra la Vella. El conductor va aturar de cop el vehicle i va baixar. Es va dirigir cap a un home retraient-li que hagués mirat a la seva parella que anava de copilot al turisme. Li va dir: "¿Quéhacesmirando a mi puta novia?" i "de quécoño vas?", responent l'home interpel·lat que es tranquil·litzés, que no havia fet res i que no volia problemes. El conductor va propinar un cop de puny a la cara i un a la galta esquerra, provocant-li una ferida al nas, un edema nasal, i un hematoma a l'ull esquerre. El temps de curació entre 35 i 40 dies. L'agressor ha estat condemnat a tres mesos d'arrest nocturn, una multa de 400 euros i pagar 3.750 euros d'indemnització.