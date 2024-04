Un menor amenaça una noia amb 'rebentar-la' si li parla del furt a la policia

Andorra la VellaUn noi menor d'edat va robar el telèfon mòbil a una noia que també és menor d'edat. Els fets van tenir lloc a Andorra la Vella. L'aparell és un Iphone 7 plus. La noia posteriorment va reclamar al noi que li tornés el mòbil enviant-li un missatge a través de les xarxes socials. El lladre va respondre amb diferents missatges amenaçadors a través del mateix canal pel qual havia estat contactat. Entre les frases hi havia "comoledigasalgo a la poli te reviento (...) Xqestoyinvestitandoo (...) encima (..) te advierto".

La víctima va comunicar a la seva família que li havien sostret el telèfon i que l'autor dels fets es negava al retorn i que, a més, l'amenaçava. La mare de la noia va intentar que es retornés l'aparell, valorat en 350 euros, però va ser infructuós. Una de les respostes que va obtenir va ser que l'havia perdut. Davant d'aquest escenari, el delicte va ser denunciat a la policia.

El menor acusat va reconèixer que havia fet els missatges amenaçadors, però va indicar que formaven part d'una conversa molt més llarga que els justificava. La policia va demanar que els facilités el text llarg al qual feia referència, però el noi no ho va fer.

El robatori, en ser una contravenció penal inferior als 600 euros, ha prescrit com a delicte. El tribunal destaca que en els casos de menor el primordial és la inclusió de la persona en el seu àmbit educatiu, familiar i social. El delicte d'amenaces no ha prescrit i, per tant, se li farà un seguiment educatiu durant set mesos.