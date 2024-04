Sense notícies del jove del CREI que es va fugar el mes de març

Andorra la VellaL'any 2022 van fugar-se del Centre Residencial d'Educació Intensiva (CREI) dos joves, però van acabar tornant. El durant el 2023 en van fugir quatre, dels quals un encara no ha retornat. En el que portem de 2024, també va fugir del centre un altre menor. Segons recull RTVA, s'està seguint un protocol de recerca de fuga de joves en risc i el centre, l'àrea de Policia Judicial i Investigació Criminal es coordinen per retrobar el jove que va fugir el passat mes de març. Cal recordar que va furtar un cotxe a Escaldes i va ser vist circulant per la parròquia fins que agents de circulació van veure'l i va fugir. L'equip educatiu està en comunicació amb la família per actualitzar l'estat de la recerca. En total al centre hi ha 12 joves ingressats. Quant al personal, el 2023 tenia 18 professionals i el 2024 s'ha incorporat un segon docent a causa de l'augment d'alumnes escolaritzats.