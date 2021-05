El Govern alleugereix mesures a les residències i cases pairals

Andorra la VellaEl Govern ha aprovat l'alleugeriment d'algunes mesures decretades per minimitzar la propagació del Sars-Cov-2 a les residències i centres sociosanitaris. Ja no es limita el nombre de sortides dels usuaris que estiguin immunitzats, que faci com a mínim 21 dies que han rebut la primera dosi de la vacuna. Les famílies que recullin els usuaris hauran de dur un test d'antigen o una prova TMA/PCR amb una antiguitat màxima de 48 hores.

Els usuaris hauran de realitzar-se un test d'antigen en tornar a la residència o centre. S'amplien els cribratges periòdics dels usuaris i professionals immunitzats. I també es flexibilitza l'ús de la mascareta en l'interior dels centres per a les persones que ja estiguin immunitzades.

