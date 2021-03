Grècia reobrirà el turisme el 14 de maig als viatgers vacunats, amb anticossos o que tinguin una PCR negativa

Disponible en: cat

BarcelonaGrècia espera obrir les portes el 14 de maig a tots aquells turistes que hagin estat vacunats, que tinguin anticossos o que hagin donat negatiu en un test de coronavirus. És el pla anunciat pel ministre de turisme grec, Jaris Theoharis, per donar aire a un sector que representa entre el 25% i el 30% del producte interior brut (PIB) del país i en el qual treballen un de cada cinc grecs.

Les autoritats es mostren optimistes que en dos mesos la situació de la pandèmia haurà millorat considerablement. “Tenim la intenció d’obrir el turisme a partir del 14 de maig, amb normes específiques i protocols actualitzats”, diu Theoharis, que afegeix que “fins aleshores, aixecarem gradualment les restriccions si les condicions ens ho permeten". De moment, però, les xifres de contagis continuen elevades i el sistema sanitari està saturat. Grècia ha registrat aquest dimarts 3.181 nous casos i 46 morts, la tercera pitjor dada des de l'inici de la pandèmia.

Els grecs, que porten quatre mesos amb un confinament parcial, esperen reobrir l’oci, els hotels, restaurants, bars i cafeteries a mesura que el programa de vacunació ajudi a contenir l’expansió del virus. Fins ara s’han administrat 1.126.060 dosis a persones de més de 60 anys i el personal sanitari, però el país només té un 3,4% de la població vacunada. Un cop immunitzades les persones més vulnerables, les autoritats prioritzaran els treballadors del turisme.

Theoharis ha explicat que els turistes seran sotmesos a proves aleatòries en trepitjar territori grec, en la presentació de la campanya 'All you want is Greece' ('Grècia és tot el que vols') aquest dimarts. A més, va anunciar que en la mesura que sigui possible s’implementarà un “programa pilot” a partir d’abril, quan el país podrà rebre turistes de la Unió Europea i altres països on la campanya de vacunació hagi progressat de manera significativa, com Israel, amb qui Atenes ja va signar el mes passat un acord per promoure el turisme.

Certificat europeu de vacunació

Grècia, com Espanya, Itàlia i Xipre, ha defensat a la UE un certificat de vacunació que permeti salvar la temporada turística d’aquest estiu. Tot i que inicialment Brussel·les s’hi va oposar, com ho van fer Alemanya i França, ara es considera una solució viable. Aquest dimarts el vicepresident de la Comissió Europea, Margaritis Schinas, ha dit que el certificat digital podria estar a punt de cara a l’estiu.

“Crec que després de l’última cimera hi ha una convergència sobre la necessitat d’aquest certificat”, va dir el polític grec, que va afegir: “Serà un producte europeu i serà el mateix per a tota Europa”. Però la presidenta de la Comissió, Ursula von der Leyen, ha alertat dels riscos, legals i tècnics, de crear aquest certificat. El debat continua obert a la UE.