Catalunya podria aixecar el confinament comarcal dilluns

Andorra la VellaLa portaveu del govern català i consellera de la Presidència en funcions, Meritxell Budó, ha explicat aquest dimarts que "tot apunta" que el confinament perimetral comarcal "s'aixecarà ben aviat", sempre que les dades epidemiològiques no canviïn la tendència que tenen darrerament. Així, el pla per a la Setmana Santa –que es podria tancar aquesta mateixa setmana– permetria la mobilitat interna dins de Catalunya amb una certa llibertat.

A més, tal com va passar per Nadal, la portaveu assegura que s'està estudiant que es pugui entrar i sortir de Catalunya "per visitar familiars i gent propera" malgrat tenir el perímetre territorial de país tancat. Aquesta mesura permetria les persones residents a Andorra amb familiars més enllà de Catalunya poder creuar el país veí durant la Setmana Santa per poder-los visitar.

Segons avança Catalunya Ràdio, el dubte que queda a hores d'ara per resoldre és si el tancament perimetral comarcal s'aixeca a partir del proper dilluns o s'espera encara una setmana més per permetre la lliure circulació pel territori veí del sud.