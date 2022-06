Atropellament mortal a l'avinguda de Santa Coloma

Andorra la VellaEfectius dels cossos d'emergència s'han desplaçat aquest dimecres a l'avinguda de Santa Coloma d'Andorra la Vella després de rebre l'avís d'un atropellament mortal que s'ha produït a dos quarts de cinc de la tarda, concretament al carrer paral·lel a Gil Torres. En el succés s'ha vist involucrat un camió amb matrícula del Principat, que seria el que hauria envestit una veïna que transitava per la zona causant-li la mort.

Després de l'atropellament, la dona hauria quedat encastada sota el vehicle. Fins al lloc dels fets s'han desplaçat dues ambulàncies dels bombers, un camió i també efectius del Cos de Policia. A més, agents del Servei de Circulació d'Andorra la Vella han tallat el trànsit a l'avinguda Santa Coloma, fet que ha provocat aglomeracions de vehicles fins a Príncep Benlloch.

A hores d'ara encara estan per aclarir les causes del succés. És per això que els agents de la policia han demanat les gravacions de la càmera d'un taller mecànic proper per tal d'esbrinar com ha succeït tot plegat.

Al conductor del camió, un home resident de 51 anys, se li ha practicat el pertinent control per la detecció d’alcohol i/o drogues i ha donat un resultat negatiu. No obstant, des del Cos de Policia informen que el conductor és detingut per un presumpte delicte contra la vida humana independent -homicidi per imprudència- i passarà a disposició judicial en les properes hores.

Veïns de la zona han explicat que es tracta d'un tram de la via en què els vehicles superen els límits de velocitats permesos i han reclamat que la circulació estigui regulada per semàfors en aquest tram.