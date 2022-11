Grup Pyrénées aprova un protocol d’assetjament a la feina

Coincidint amb el Dia internacional per a l'eliminació de la violència contra les dones, Grup Pyrénées encapçalat pel seu President, el Conseller Delegat, el Consell d’Administració i la Direcció General ha presentat el “Protocol d’assetjament sexual i per raó de gènere, i el seu pòster infogràfic “Drets i deures per a tothom”. Es tracta d’un document pioner a Andorra que té per objectiu erradicar de qualsevol entorn de treball els comportaments no desitjats, ja siguin verbals, no verbals o físics, de caire sexual o per raó de gènere.

El protocol defineix què és l’assetjament i explica com fer-hi front. En aquest sentit, proporciona eines per afrontar la problemàtica des de tres vies diferents: la formació i conscienciació, la prevenció i, en darrera instància, l’aplicació de les mesures escaients tals com protecció i acompanyament d’una manera ràpida i confidencial. Així mateix, el protocol contempla l’obertura d’una investigació i anàlisi del cas que es tracti, amb l’objectiu d’obtenir una resolució adequada als fets.

Per tal de fer efectiva la posada en marxa d’aquest protocol, el Comitè d’Igualtat del Grup Pyrénées disposa d’un equip de tres persones que són les persones de referència i que vetllaran per aquells casos on algú hagi estat testimoni o hagi patit assetjament sexual o per raó de gènere.