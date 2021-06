Què has de saber sobre mobilitat internacional si resideixes a Andorra

Andorra la VellaS'acosta l'estiu i moltes famílies residents al Principat planegen les vacances, en un marc internacional amb una pandèmia a la baixa i on els estats aproven les seves mesures per salvaguardar la salut de l'afectació del SARS-CoV-2, però a la vegada no renuncien als ingressos provinents del turisme.

El Certificat Covid de la UE, per poder viatjar pel continent des d'aquest estiu, no entrarà en funcionament a tot el territori comunitari europeu fins a l'1 de juliol, ja que està pendent l’aprovació del seu reglament al Diari Oficial de la Unió Europea (DOUE) i la votació per saber com l'aplicaran els estats membres. Ara bé, la plataforma ja està operativa perquè els països que es vulguin avançar puguin posar en marxa el certificat abans de la data oficial.

El Govern enllestirà “aviat” el dispositiu consistent en un codi QR que contindrà les dades de cadascú en relació a la Covid. Mentrestant, el certificat que s'expedeix al mateix centre de vacunació a cada persona a qui s'administra el vaccí serveix per moure's sense restricció per Espanya. França també el reconeix, però de moment manté les mateixes mesures requerides fins ara: tant si es fa un viatge de menys d'un dia com si es visita l'àrea més propera al Principat (Pirineus-Arieja), no cal cap requisit. Per la resta, cal presentar un resultat negatiu d'una PCR de menys de 72 hores, que hagin passat més de dues setmanes des de la segona vacuna rebuda o haver passat la malaltia recentment.

“Tant Espanya com França reconeixen el certificat de vacunació andorrà. Per anar a altres països caldrà esbrinar quin és el requisit que demanen. Aviat es disposarà del codi QR amb les dades sobre la vacunació i la malaltia, i estem treballant perquè sigui reconegut per la Unió Europea”, ha explicat aquesta setmana el ministre de Salut, Joan Martínez Benazet.

En el cas dels certificats per poder viatjar a qualsevol altre país de la UE, "caldrà esbrinar el requeriment en el lloc de destí", però en aquests moments "se segueix treballant de forma transversal pel reconeixement del nostre codi QR", que veurà la llum aquest mes de juny, i gràcies al qual es podrà accedir a dades epidemiològiques respecte de la Covid. En aquest sentit, ha dit, "estem treballant perquè sigui reconegut per la UE", mentre que ja hi ha un acord amb França i Espanya perquè així sigui.

Els països, mica en mica, van enllestint els seus mecanismes per garantir la mobilitat durant aquestes properes setmanes. Catalunya ja disposa del seu Certificat Covid per facilitar els desplaçaments dins la Unió Europea. Des d'aquest dimarts passat és possible descarregar-se el document digital a la web de La Meva Salut. El certificat acredita si la persona ha estat vacunada contra la Covid, si s'ha realitzat una prova amb un resultat negatiu o si ha passat prou temps des del diagnòstic per considerar que s'ha recuperat de la infecció.

Per tant, i fins que s'anuncii una homologació del certificat, si un resident andorrà vol viatjar a un país que no sigui Espanya o França haurà de buscar quins requisits es demanen per poder-lo visitar. Fins a nou avís.