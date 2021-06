Salut alerta que qui no s’administri la segona dosi, perquè està de vacances, pot quedar-se sense

Andorra la VellaEl ministre de Salut, Joan Martínez Benazet, ha alertat aquest dimecres de la possibilitat que aquelles persones que estiguin citades per rebre la segona dosi de la vacuna durant el període estival i no hi acudeixin perquè estiguin de vacances fora del país poden quedar-se sense. "Que tinguem bones dades sanitàries no vol dir que el món hagi sortit d'aquesta dramàtica situació, i hem de ser prou responsables per entendre que hem d'adaptar les vacances, i si hem de pujar a vacunar-nos, caldrà pujar", ha explicat.

En aquest sentit, ha manifestat que "no és segur" que es pugui administrar una segona dosi amb posterioritat, ja que "estan calculades i tenen caducitat", per la qual cosa, ha dit, "si algú no es punxa, pot ser que no en tingui després". A més a més, el ministre ha posat en relleu que "el món es va encarrilant a requerir un certificat per la nostra mobilitat" i, per tant, és necessari "prioritzar la responsabilitat que tenim tots de vacunar-nos per davant de les nostres vacances".

De fet, el titular de Salut ha recordat que aquelles persones que no s'administrin la segona dosi no gaudiran d'una immunització "tan completa" que si es finalitza la pauta de vaccinació. Malgrat que passades tres setmanes de l'administració de la primera dosi ja s'assoleix un grau de protecció, aquest no és suficient, per exemple, contra la variant de l'Índia. Així, ha indicat "no hi ha cap protocol preparat" si un ciutadà no acudeix a la cita perquè "no tenim mitjans per fer-ho".

Precisament, quant a la campanya de vacunació, Martínez Benazet ha informat que durant la jornada d'aquest dimarts es van administrar 1.600 vaccins, dels quals 913 corresponen primeres dosis i 686 a segones. Així mateix, aquest divendres s'acabaran d'inocular la remesa de vacunes d'AstraZeneca i dilluns es començaran a administrar les més de 8.000 de Pfizer que han arribat des d'Espanya a la població d'entre 16 i 30 anys.