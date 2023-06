La història d’Andorra de la mà de la història de l’electricitat

Andorra la VellaL’evolució energètica és un factor que explica també part de la història d’Andorra del segle XX, per això conèixer aquest vessant és també endinsar-se en els fets històrics del país. I l’estiu és una època immillorable per submergir-se en aquesta descoberta, ja que a la visita al MW Museu de l’Electricitat s’hi pot afegir la proposta del camí hidroelèctric d’Engolasters.

El museu, que ocupa la planta baixa de la central hidroelèctrica de FEDA, que es va posar en funcionament el 1934, permet fer un recorregut al voltant de què és l’electricitat i la seva l’evolució històrica a Andorra. A més, el museu disposa d’elements interactius lúdics amb els quals es pot experimentar principis bàsics de l’electricitat i conèixer el funcionament dels generadors que la produeixen.

Aquesta visita també es pot completar amb la mostra dels guanya- dors del concurs fotogràfic de FEDA Una mirada sostenible, en què tretze fotògrafs plasmen la seva visió de la sostenibilitat i l’impacte de l’ésser humà en el planeta.

Tal com s’ha comentat, a aquesta visita al museu s’hi pot afegir la del camí hidroelèctic d’Engolasters. A través de recorreguts guiats es pot conèixer en profunditat les instal·lacions hidroelèctriques que envolten l’estany, així com la seva utilitat en la producció d’electricitat i l’estreta relació entre aquestes infraestructures i la construcció del que és avui Andorra.

En la visita s’aborda l’esforç que va suposar la construcció de totes les instal·lacions i les repercussions que van tenir per a la societat andorrana de l’època. A més es pot comprovar l’esforç realitzat per a la seva integració en l’entorn natural, del qual evidentment es pot gaudir durant la visita.

Es tracta d’un itinerari ple d’anècdotes gràcies al qual es pot accedir a llocs exclusius i plens d’història, com ara l’antiga casa dels guardes, l’antic funicular i la galeria subterrània de la presa de l’estany d’Engolasters. Els mesos de juliol i agost aquest camí es pot fer de dimarts a diumenge en sortides programades a les deu i les dotze del matí, i a a les tres i les cinc de la tarda. I al setembre les visites es fan els dissabtes a les onze del matí.

Propostes nocturnes

A més, FEDA Cultura reprèn les Nits d’Estiu a partir del 7 de juliol oferint una àmplia varietat de propostes. Les activitats al voltant del camí hidroelèctric d’Engolasters inclouen observacions astronòmiques, jocs de pistes, projecció de curtmetratges familiars a la vora del llac i visites guiades. Com a novetat d’aquest any, l’astrònom Joan Pujol oferirà una experièn- cia única en la qual els participants tindran l’oportunitat d’escoltar els sons de l’Univers. Aquesta proposta serà el 7 de juliol. A més, hi haurà també una activitat nocturna al MW Museu de l’Electricitat, la visita teatralit- zada FHASA, la llum de la seva llar, que se celebrarà el 26 d’agost. A més de les novetats, es reprenen activitats que altres anys han tingut molt d’èxit, com la pluja d’estels.

Segons la coordinadora del MW Museu de l’Electricitat, Kàtia Vilana, les vuit propostes programades per a aquest estiu, i que s’emmarquen en les Nits d’Estiu als Museus que se celebren arreu del país, combinen ciència i cultura, amb una clara aposta pels valors de la sostenibilitat, que són un pilar estratègic per a FEDA. L’estiu, conclou Vilana, és “un moment privilegiat” per transmetre el seu missatge