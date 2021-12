Un home de 71 anys que estava ingressat a l'UCI, nova defunció associada a la covid

Andorra la VellaLa secretària d’Estat de Salut, Helena Mas, ha reportat aquest dimecres una nova defunció d’una persona que ha mort quan estava infectada per la covid. Un home de 71 anys que estava ingressat a la Unitat de Cures Intensives de l’Hospital és la víctima número 138 des de l’inici de la pandèmia. Malgrat que comença a aplanar-se la corba de contagis, perquè des d’aquesta setmana es reporten menys casos positius que durant l’inici d’aquesta sisena onada, l’Hospital de Meritxell continua aguantant una pressió elevada. Aquest dimecres hi ha 32 ingressos per covid, 16 a planta d’hospitalització i 16 a l’UCI, tots ells sota ventilació mecànica.

El ministre d’Interior, Josep Maria Rossell, ha confirmat que la víctima era una persona que estava en privació de llibertat al centre penitenciari de la Comella. I ha afegit que es desconeix com i quan es va infectar: “El fet de saber quina ha estat la causa per la qual aquest senyor va ser contagiat no la sé ni em consta que hi hagi cap investigació per saber-ho”, ha dit.

Durant les darreres hores s'han diagnosticat un total de 166 nous casos de coronavirus, els quals eleven el nombre total de persones que han contret la malaltia a les 21.372. Actualment, hi ha 1.692 ciutadans amb el virus actius, el que suposa una reducció de 48 malalts respecte a l'última actualització i el nombre de recuperacions se situa en les 19.542. En referència a l'evolució de pressió sanitària a l'hospital Nostra Senyora de Meritxell, Mas ha detallat que hi ha 32 persones ingressades, setze a la planta Covid del centre mèdic i setze a l'UCI, totes sota ventilació mecànica.

(seguirà ampliació)