Excepció, per cap d’any, de les restriccions anticovid: fins les 3h i reobertura de l’oci nocturn

Andorra la VellaLa secretària d’Estat de Salut, Helena Mas, ha explicat aquest dimecres la decisió aprovada durant el Consell de Ministres que preveu una excepció, en les mesures anticovid, per a la nit de cap d’any. Es podrà accedir a la restauració amb un certificat covid més un test d’antígens amb un resultat negatiu que s’hagi realitzat durant les 12 hores prèvies. S’amplia el nombre de comensals a deu persones per taula. L’horari de tancament de restaurants, pubs i discoteques serà a les 3 de la matinada. Tot i que no es podrà realitzar ball, “ni cap activitat que faciliti la interacció amb altres persones de fora els membres de la taula”, s’obre la porta a l’oci nocturn. Aquest, podrà obrir durant la nit de cap d’any amb les mateixes mesures descrites a l’inici per als locals de restauració. Les agrupacions seran d’un màxim de deu persones i es recomana, des de l’Executiu, no barrejar nuclis convivents.

(seguirà ampliació)